Riccardo Rovere torna alla Stella Azzurra Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Importante colpo di mercato realizzato dalla Stella Azzurra VT Ortoetruria in occasione della “finestra” di mercato apertasi dal 14 gennaio.

Torna in maglia biancostellata uno dei protagonisti degli ultimi anni della società viterbese, giocatore tra i più amati ed apprezzati dalla tifoseria biancoblu per qualità, tecnica e professionalità. È da oggi di nuovo un giocatore della Stella Azzurra Viterbo, Riccardo Rovere, originario di Pietra Ligure, classe ‘94, ala piccola di 196 cm con doti di ottimo tiratore. Rovere in izia la sua carriera nella Virtus Siena nel 2011 dopo aver vestito nel 2010 la maglia della Nazionale nel campionato europeo Under 16, facendo in seguito anche parte dei convocati della nazionale Under 20. In Toscana rimane due anni giocando sia in DNB che nelle giovanili. Nel 2013/2014 si trasferisce ad Orvieto per poi divenire nelle quattro stagioni successive uno dei punti di forza della Stella Azzurra Viterbo, neo

promossa in B.

Nell’ultimo anno sempre con la maglia biancostellata è risultato il miglior realizzatore di un’ottima stagione di C-Gold con 554 punti complessivi (17,3 di media). Nel 2018 torna in B ingaggiato dalla Vinavil CIPIR a Domodossola per poi trasferirsi nell’ultima stagione a Cassino con la Virtus.

“È una grande gioia poter riavere con noi Riccardo – dichiarano i vertici della società viterbese – Un giocatore di grandissimo talento, che conosce bene l’ambiente, il gioco di Fanciullo, molti dei compagni di squadra. Eravamo convinti di aver costruito ad agosto un’ottima squadra ed i risultati fino ad oggi ce lo hanno confermato. Questo è un gruppo molto valido, di cui siamo estremamente soddisfatti. L’arrivo di Rovere, atleta di eccellenti caratteristiche, non è quindi destinato a sostituire, ma ad aggiungere ulteriore qualità, esperienza e peso specifico ad una squadra che vuole continuare a cogliere importanti risultati anche nella seconda parte di questo difficile ed affascinante campionato”.

A Riccardo Rovere il ben tornato da parte di tutta la Stella Azzurra Viterbo.