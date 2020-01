Nuove opportunità di volontariato con Semi di Pace

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – L’associazione umanitaria Semi di Pace, con sede a Tarquinia, è alla ricerca di nuovi volontari per implementare i propri servizi di carattere socio-assistenziale e didattico-culturale a livello locale.

Negli ultimi anni la crescita e la diversificazione del fenomeno della povertà nel nostro Paese, così come l’insorgere di nuove problematiche sociali che coinvolgono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, ha visto l’impegno dell’associazione di Tarquinia moltiplicarsi per rispondere adeguatamente alle accresciute necessità del territorio.

Per far fronte alle numerose attività che Semi di Pace porta avanti nel comprensorio e non solo, è indispensabile il generoso e costante impegno di quanti condividono i valori di solidarietà e utilità sociale dell’associazione. Per questo motivo Semi di Pace lancia un appello a coloro che hanno desiderio di impegnarsi, sentirsi utili agli altri e promuovere una cultura della condivisione.

A seconda delle competenze specifiche, i volontari saranno impiegati in tre diverse aree: nel settore dei Servizi sociali, dove si svolge l’opera di raccolta, sistemazione e distribuzione di viveri e vestiario per le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà; nell’ambito del progetto storico-artistico del “Memoriale della Shoah”, teatro di visite, incontri e laboratori didattici e culturali, destinati sia a giovani studenti che ad adulti, sui temi della memoria e del dialogo interreligioso e interculturale; infine, alcuni dei volontari supporteranno le attività di fundraising, partecipando attivamente alla realizzazione di eventi, campagne e altre iniziative solidali.

Semi di Pace nasce nel 1980 da un gruppo di giovani spinti dal desiderio di aiutare gli altri; da allora ha ampliato la sua rete di operatori e volontari in tutta Italia e nel mondo, dove è presente con progetti a sostegno delle fasce sociali maggiormente esposte al rischio di marginalità, in particolare minori, donne e persone con disabilità. Per rispondere alle molteplici criticità del territorio l’associazione propone un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, come la raccolta e distribuzione di vestiario e generi alimentari di prima necessità, interventi in ambito psicologico, laboratori multidisciplinari per ragazzi disabili, campagne di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole su temi quali violenza di genere, bullismo e dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.

Semi Di Pace Onlus