Montalto di Castro, arrestato spacciatore con 12 grammi di eroina

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – I carabinieri della stazione di Montalto di Castro, al termine di un articolato servizio di osservazione, hanno notato un via vai di gente dall’interno di un capannone abbandonato e dismesso nei pressi della stazione ferroviaria.

Decidendo di fare irruzione, hanno sorpreso un giovane di origini tunisine intento a spacciare eroina, 12 grammi di droga divisa in dosi oltre a materiale per il taglio e confezionamento. Immediatamente è stato dichiarato in arresto tradotto presso il carcere di Civitavecchia.