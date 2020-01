Per la “Giornata della Memoria” e il “Giorno del Ricordo” due iniziative contro ogni forma di odio e di razzismo con la partecipazione dei giovani dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte

loading...

Con due incontri a Palazzo Nuzzi il comune di Orte commemorerà la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo Il 27 gennaio e il 10 febbraio, il Comune ha organizzato, insieme all’Istituto Omnicomprensivo di Orte, due incontri per commemorare le due tragedie che hanno sconvolto il ‘900 e che ancora bruciano come ferite aperte nel tessuto dell’umanità.

Attraverso letture di brani scelti da opere di filosofi, scrittori e testimoni e la proiezione di video girati in occasione dei “Viaggi della Memoria” effettuati dalle scuole superiori, si cercherà di offrire spunti di riflessione e di dibattito, perché ricordare il passato non solo è d’obbligo, ma è necessario per capire il presente.

I due incontri saranno introdotti dal Sindaco di Orte, Angelo Giuliani, con la presenza dei professori che hanno curato la realizzazione dell’evento: Angela Germana Fabbrica, Tiziano Gasperoni, Paola Paolessi e Fausto Zeppa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare lunedì 27 gennaio e lunedì 10 febbraio alle ore 16, presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Nuzzi, sede municipale.