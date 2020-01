Alla Cittadella della Musica il gran finale del Premio Letterario Mondiale “Golden Aster Book”

loading...

Record di iscritti da tutto il mondo. Aprirà la serata finale Pierdavide Carone. Tra gli ospiti personalità del mondo del giornalismo cultura e spettacolo.

NewTsucia – CIVITAVECCHIA – Riceviamoe pubblichiamo. Un record di iscritti da tutto il mondo per la seconda edizione del Premio Letterario Mondiale “Golden Aster Book”, più di venti nazioni partecipanti. Organizzata dall’Associazione Culturale Internazionale Aster Academy International con Patrocinio del Comune di Civitavecchia Sabato prossimo, 25 gennaio, alla Cittadella della Musica di Civitavecchia alle ore 17, Sala “Ennio Morricone” verranno proclamati i vincitori assoluti e i primi sei classificati. Come la precedente edizione ci saranno personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo a presenziare la manifestazione.

Aprirà l’evento Pierdavide Carone che eseguirà un suo brano e darà il via alla finale. A Civitavecchia giungeranno autori da ogni parte del mondo, tra i finalisti le nazioni più rappresentate oltre l’Italia sono la Colombia, Argentina, Cile, Francia, Spagna che in questa edizione hanno avuto più rappresentanza tra i finalisti.

Soddisfazione per Alessio Follieri Presidente della Aster Academy e ideatore del premio “E’ uno dei pochi premi letterari di livello mondiale dove accedono molti scrittori da ogni parte del mondo e fortunatamente la partecipazione cresce ad ogni edizione. Il Premio è già un punto di riferimento internazionale, ed è bello portare così tante persone di nazionalità diversa qui a Civitavecchia che in questa occasione diventa un po’ il centro letterario del mondo. Va sottolineato che il premio al di là della sua finalità di stilare classifiche e vincitori, è un’occasione di incontro culturale molto importante. La Aster Academy sta diventando un polo culturale internazionale con attività culturali dall’estremo oriente del mondo fino agli Stati Uniti e America Latina. Quello che mi auguro è anche che tutti gli appassionati di libri e cultura della nostra città accolgano il messaggio e rispondano anche con partecipazione all’evento”.

Altro atteso a presiedere la manifestazione è l’attore Gianmarco Tognazzi. “Gianmarco è un Socio Onorario della nostra associazione, oltre che un caro amico, è pieno di impegni non soltanto cinematografici e come c’è l’occasione di un nostro evento cerca sempre di essere presente, se si libererà per tempo ci sarà, mi avverte anche qualche ora prima, con noi Gianmarco è di casa”, conclude Follieri.

La manifestazione è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.