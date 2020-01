Il Punto sul Campionato di Serie C dopo la 3°Giornata di Ritorno e presentazione delle partite

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese ritorna al successo in trasferta sul campo del Picerno grazie ad una rete di Tounkara nella ripresa che regala tre punti pesanti ai gialloblu’di Mr.Antonio Calabro in chiave salvezza.

Domani la Viterbese sarà impegnata in trasferta sul difficile campo della Paganese formazione campana che staziona a quota 28 punti in classifica come i gialloblù.

Nella gara d’andata, al Rocchi la Viterbese si impose per 2-1 grazie alle reti di Tounkara ed Antezza, mentre per i campani segnò la rete del momentaneo pareggio Alberti.

Per la gara di domani Mr.Calabro avrà problemi di formazione specie in difesa in quanto mancheranno sia Markic per infortunio che Bianchi per squalifica, quindi giocherà una inedita coppia centrale di difesa composta da Baschirotto e De Giorgi, mentre in attacco sono tutti disponibili sia Tounkara che Bunino che Volpe, oltre allo stesso Molinaro.

Servirà una grande prestazione per uscire indenni da Pagani, la squadra di casa è reduce dal pareggio interno a reti inviolate con la Sicula Leonzio, cercherà di fare bottino pieno tra le mura amiche proprio con la Viterbese.

La Sicula Leonzio dopo il pari di Pagani, giocherà in trasferta sul campo del Bari attuale seconda in classifica, che ha battuto per 5-2 il fanalino di coda Rieti allo stadio San Nicola di Bari.

I pronostici sono tutti a favore del Bari, ma nel calcio non bisogna dare niente per scontato.

La capolista Reggina solo nel finale all’98°minuto riesce a vincere per 2-1 in trasferta sul campo del Bisceglie, grazie ad un calcio di rigore molto contestato dai pugliesi poi realizzato da Denis.

Una gara rocambolesca quella della capolista, che ha visto il Bisceglie andare in vantaggio per prima, per poi colpire subito dopo anche un clamoroso palo.

Poi nel finale prima una rete di Lojacono ha permesso alla Reggina di pareggiare, anche se in precedenza bomber Corazza per i calabresi aveva fallito un calcio di rigore, mandando il pallone ad infrangersi sulla traversa a portiere battuto.

Quando tutto faceva presagire ad un pareggio è arrivato in pieno recupero il calcio di rigore per la Reggina per un fallo di mano di un difensore del Bisceglie, trasformato da Denis che ha dato tre punti pesanti, che permettono di mantenere invariato il distacco in classifica di nove punti dal Bari e dalla Ternana.

Domani al Granillo di Reggio Calabria la capolista Reggina ospiterà il Francavilla reduce dal pareggio esterno per 1-1 sul campo della Casertana.

La Ternana che ha superato agevolmente in casa per 3-1 il Rende, ospiterà sul proprio campo il fanalino di coda Rieti in questo turno infrasettimanale di recupero della prima giornata d’andata non disputata il 22 Dicembre scorso per lo sciopero della Lega di Serie C .

La Casertana invece riceverà la visita del Potenza, che ha pareggiato per 1-1 in trasferta sul campo del Catania.

Il Bisceglie dopo la sconfitta interna per 2-1 ad opera della Reggina, riceverà il Rende in casa in una gara che è un vero e proprio spareggio salvezza.

Il Catanzaro è stato battuto in casa per 2-1 dal Monopoli, si recherà in trasferta sul difficile campo del Teramo che ha vinto nel turno precedente 1-0 in casa con l’Avellino, una partita che è uno scontro diretto tra compagini che puntano alla zona Play-Off.

Il Monopoli viaggerà alla volta della Calabria per giocare in trasferta sul campo della Vibonese, reduce dalla battuta d’arresto interna per 1-0 ad opera della Cavese, che a sua volta giocherà lontano dalle mura amiche sul campo del Picerno, compagine vogliosa di rifarsi dopo la sconfitta interna per 1-0 con la Viterbese.

Il Catania dopo il pari interno per 1-1 con il Potenza ospiterà allo stadio Massimino l’Avellino di Mr. Capuano che vuole riprendere la marcia dopo la sconfitta di Teramo.

RISULTATI DEL 3° GIORNATA DI RITORNO

PICERNO-VITERBESE 0-1 anticipo del sabato

BARI-RIETI 5-2

BISCEGLIE-REGGINA 1-2

CASERTANA-FRANCAVILLA 1-1

CATANIA-POTENZA 1-1

PAGANESE-SICULA LEONZIO 0-0

TERNANA-RENDE 3-1

VIBONESE-CAVESE 0-1

CATANZARO-MONOPOLI -1-2

TERAMO-AVELLINO 1-0

CLASSIFICA

REGGINA 52

BARI 43

TERNANA 43

POTENZA 40

MONOPOLI 40

CATANZARO 32

TERAMO 31

CATANIA 30

CAVESE 28

VITERBESE 28

PAGANESE 28

AVELLINO 27

VIBONESE 27

CASERTANA 27

FRANCAVILLA 24

PICERNO 20

BISCEGLIE 14

RENDE 14

SICULA LEONZIO 12

RIETI 8 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

PAGANESE-VITERBESE

CATANIA-AVELLINO

TERAMO-CATANZARO

PICERNO-CAVESE

VIBONESE-MONOPOLI

CASERTANA-POTENZA

BISCEGLIE-RENDE

BARI-SICULA LEONZIO

REGGINA-FRANCAVILLA