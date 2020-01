Orvieto. Al San Francesco il Sabato è Eat and Music

loading...

NewTuscia – ORVIETO – La nuova stagione del Ristorante Al San Francesco punta sul sabato e lo fa offendo una serie di appuntamenti imperdibili grazie anche alla collaborazione con alcune tra le band più seguite dell’Orvietano. Il tutto, condito, nel prima e dopo cena, dai cocktail bar by Bartox.

Quattro sabati più una domenica, allora, a partire dal 15 febbraio prossimo saranno tutti targati: “Al San Francesco il sabato è Eat & Music”, un format che vuole diventare un appuntamento fisso per dare la possibilità a famiglie e coppie giovani di trascorrere una serata all’insegna del divertimento grazie alla musica delle live band e del gusto con le pietanze esclusivamente a km 0 de Al San Francesco e dei cocktail bar by Bartox.

“La nostra idea – spiegano dal Gruppo Cramst – è quella di offrire la possibilità a chi vuole divertirsi di farlo in un luogo storico come il Ristorante Al San Francesco. Abbiamo deciso di lanciare questo format nell’obiettivo di trattenere gli orvietani nella loro città sia per la cena che per il dopo cena. L’aperitivo con musica e dj, è l’open del locale dove si inizia ad assaporare il proseguimento della serata che continuerà con la cena informale, classica o stuzzicante a seconda dei gusti per poi continuare con musica dal vivo e cocktail. Il menù sarà alla carta, verrà aperto anche il servizio pizzeria proprio per venire in contro alle esigenze di tutti i nostri clienti”.



Le serate prevedono un aperitivo speciale per tutti gli avventori seguito da una cena con menù alla carta: ci sarà una vasta scelta di primi, secondi, pizza e dolci. Il tutto accompagnato da musica dal vivo. Insomma, iniziare e finire la serata nello stesso posto? Con “Al San Francesco il Sabato è Eat & Music”, sarà possibile fino a sabato 14 marzo. Ma perché 4 sabati + 1 domenica? Perchè le donne vanno festeggiate come si deve! E visto che quest’anno l’8 marzo è proprio domenica, allora il Format de Al San Francesco ha messo in calendario una serata super per festeggiare il gentil sesso. Solo per questa serata il format prevede al costo di 20,00 Euro menù fisso con antipasto, pizza e birra e cocktail bar.

Ecco tutte le date del format “Al San Francesco il Sabato è Eat & Music”:

SABATO 15 FEBBRAIO A PARTIRE DALLE ORE 19:30

Trio “Cogli la prima mela”

Il Trio “Cogli la prima mela” ci porta ad ascoltare, durante il concerto, brani famosi e anche meno celebri tratti dalle pagine più belle scritte dai cantautori e artisti quali Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Paolo Conte, Rino Gaetano, Alessandro Mannarino ecc. Si passa da Angelo Branduardi a Fiorella Mannoia, passando per Pino Daniele, Lucio Dalla e la Musica Sud-americana senza tralasciare quella francese. Il tutto condito dalla musica di Lou Reed, Sting, Cat Stevens e Bob Dylan e dai ritmi frenetici di Vinicio Capossela e la musica popolare italiana.

FORMAZIONE

MAURO MELA- chitarra, voce

SANDRO PARADISI – fisarmonica, tastiere

JURI PECCI – batteria

SABATO 22 FEBBRAIO A PARTIRE DALLE ORE 19:30

Bartender – The Ultimate Acoustic Experience

Originale gruppo musicale, un trio di chitarre acustiche e voci formato da Gabriele “Svedonio” Tardiolo, David Tordi e Valerio Bellocchio. Da oltre 15 anni la band italiana si esibisce su palchi di livello internazionale e vanta numerose collaborazioni con artisti italiani e stranieri. I brani sono strutturati ed arrangiati come veri e propri film, ti trasportano dentro una storia, ti accompagnano in un viaggio emotivo. I tre musicisti non si sentono “incastonati” dentro ad un genere musicale e non hanno tanto meno paura di attingere a qualunque repertorio disponibile, da Ennio Morricone a David Bowie, dai Beatles a Mozart, oltre che dalle proprie composizioni originali.

SABATO 29 FEBBRAIO A PARTIRE DALLE ORE 19:30

The Wild Side

Wild Side is Soul. Blues Band con sfumature soul e RnB. Reinterpretiamo un’accurato repertorio internazionale, il sax di Rainone e la voce di Wanniaratchy ci permettono di esprimere molte “situazioni” musicali, da quelle più morbide, a quelle “scatenate”! Unchain my heart, set me free!

DOMENICA 8 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 19:30

Gerardo Dee Jay Cerroni

Musica Anni 70/80/90

SABATO 14 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 19:30

sciROCKati

Cover band composta da cinque elementi: basso, batteria, tastiere, chitarra elettrica e voce. Animeranno con grinta il vostro ricevimento, con un repertorio musicale vasto e ricco di artisti e generi: spazia dal rock al pop, dal revival al commerciale da gli anni 70 fino ai giorni nostri .

FORMAZIONE:

BATTERIA Matteo Dragoni

BASSO Franco Moncelsi

CHITARRA Davide Ferretti

TASTIERE Damiano Giuliani

VOCE Francesco Perquoti