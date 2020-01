Domenica 26 gennaio in scena al Padovani “Circo Malandrino”

loading...

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Torna sul palcoscenico la rassegna “A teatro con mamma e papà”. Domenica 26 gennaio, alle ore 17:00, andrà in scena lo spettacolo il “Circo malandrino” con la regia di Bianca Barletta e Cesare Mancuso.

Una travolgente parata di musicisti clown catalizzerà l’attenzione degli spettatori, che tra brani popolari, ritmi latini, capolavori classici e remake di colonne sonore, assisteranno ad una serie ininterrotta di gags clownesche, numeri di equilibrismo, giocoleria, magia comica.

“Circo Malandrino” nasce dal desiderio della compagnia di realizzare uno spettacolo in cui musica e clownerie si fondono insieme, creando situazioni dal comico, al grottesco e demenziale. Musica e improvvisazione teatrale saranno la trama dello spettacolo, caratterizzato da sonorità e gestualità che sostituiranno interamente la parola, rendendo la performance adatta ad un pubblico eterogeneo, sia per età che per nazionalità.