Centrodestra. Fallimento Zingaretti presidio alla regione Lazio

NewTuscia – ROMA – Domani, mercoledì 22 gennaio alle ore 12, i consiglieri regionali di Centrodestra del Lazio attueranno un presidio davanti alla sede della Giunta Regionale del Lazio (via Cristoforo Colombo). << Zingaretti non è mai presente in Consiglio Regionale, di fatto non si occupa più di governare il Lazio per dedicarsi alla segreteria del Pd e alle varie campagne elettorali regionali.

Per questo motivo domani andremo sotto il suo ufficio a ricordargli che in sette anni di presidenza del Lazio, non ha saputo dare alla regione un’amministrazione capace di risolvere i tanti macro problemi che hanno pesanti, quotidiane, ricadute sulla qualità della vita dei cittadini. Dalla Sanità ai Rifiuti, dalle Infrastrutture, all’Ambiente ed anche Mobilità, Edilizia Popolare, Occupazione e Sviluppo. Ci sono gravi e non più differibili criticità in tutti i settori principali della vita pubblica, servono interventi urgenti ed incisivi nell’immediato, ed una visione d’insieme per una progettualità più a lungo termine, che questa maggioranza zoppicante non sa attuare.>> Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Energie per l’Italia.

Fdi Regione Lazio