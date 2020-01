Torna il Mare d’Inverno contro la plastica

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Domenica 26 gennaio 2020 torna la manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, evento giunto alla 29^ edizione, che quest’anno si svolge con il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente, la Guardia Costiera e nel Lazio quello della Regione.

Migliaia di volontari e cittadini si recheranno sulle spiagge di tutta Italia per pulirle e con lo slogan “C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno” continueranno a denunciare l’invasione di questo materiale altamente invasivo e inquinante.

Sul litorale viterbese i volontari di Fare Verde e i cittadini domenica 26 gennaio 2020 saranno impegnati a Tarquinia (VT), nella pulizia delle spiagge di San Giorgio e Le Saline, dalle 10 alle 13, (appuntamento accanto alla pineta di San Giorgio).

“La nostra associazione – dichiara Silvano Olmi di Fare Verde – continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le coste italiane e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. Vogliamo riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile.

La plastica è il peggior materiale in circolazione – prosegue l’ambientalista Manuel Catini – non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri in circolazione.”

Chiunque può contattare Fare Verde al numero 392.9772536 o inviare una mail all’indirizzo fareverdetarquinia@gmail.com. Ai partecipanti alla pulizia della spiaggia saranno consegnati guanti e sacchi in plastica.

I volontari di Fare Verde coglieranno l’occasione per fare anche quest’anno un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno.

Associazione ambientalista FARE VERDE – gruppo locale di Tarquinia (VT)