Il punto sulla 19 giornata di promozione

NewTuscia – VITERBO – Continua il duello Città di Cerveteri, Fiumicino in vetta.

Il Città di Cerveteri (45 punti) travolge in casa 4-0 il malcapitato Pescia Romana (31), e centra la quinta vittoria consecutiva. Per i locali in evidenza teti (doppietta) Paraschiv e Pagliuca.

Risponde il Fiumicino (43) che sbanca 2-0 Montefiascone (18), e inguaia i falisci, per gli ospiti in rete L. Di Meglio e Clementucci.

La Luiss (36) passa 4-0 in casa del Monte Mario (15) in rete De Vincenzi, Vilmercati (doppietta) e Gerini.

Bene il Canale Monterano (35) batte di misura 1-0 il CSL Soccer (11), a segno Ciolli nella ripresa, (la gara si è disputata ad Oriolo).

Ok L’ Almas Roma (30) che supera 1-0 il Tolfa (34), in rete D. Gross.

Grifone Gialloverde (29) Polisportiva Vigor Acquapendente (33) termina 0-0, il portiereone Maurizio Nencione para un calcio di rigore al novantesimo minuto.

Male il Montalto (17) che cade 1-0 in casa contro il Fregene Maccarese calcio (30), in rete S. Foretsa.

Tre punti importanti per la salvezza li ottiene il S. Marinella (21) che batte 1-0 il Ronciglione United (21), eurogol dalla distanza di Locci.

Infine pareggio 0-0 Tra Doc Gallese (4) e Bomarzo (19) nel derby viterbese. Un punto che probabilmente serve più agli ospiti, che ai locali, ancora ultimi in classifica, e senza successi.