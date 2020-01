Libreria Etruria incontra gli autori

loading...

In collaborazione con Parole a km 0

Sabato 29 febbraio alle 18

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Diamo il via ai nuovi incontri con gli autori. Quest’anno ad inaugurare la nostra piccola rassegna Marco Presta che ci parlerà del suo ultimo libro “Fate come se non ci fossi” Einaudi editore. A parlarle con l’autore Pierluigi Vito e Raffaella Sarracino.

Sinossi: Il mondo, visto da Marco Presta, somiglia sorprendentemente al nostro – ma fa molto piú ridere. Tuo figlio ti estorce per la prima volta le chiavi della macchina, il tuo barbiere ti espone la sua visione teologica, tua moglie chiede a te – maschio inetto – di sistemare la caldaia rotta: tutto può offrire lo spunto per considerazioni piú vaste. Perché si sa, profondità e leggerezza viaggiano a braccetto come una coppia irresistibile.

«Alla fin fine, ho l’impressione nebulosa che esistano giusto un paio di cose importanti nella vita e che le altre servano a imballarle e a non farle rompere».