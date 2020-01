“Imparare ad amarsi” con Pino Insegno al teatro Petrolini di Ronciglione

loading...

NewTuscia – RONCIGLIONE – Dopo il sold-out dello scorso anno registrato dallo spettacolo “58 sfumature di Pino”, il poliedrico Pino Insegno torna nel teatro ronciglionese che tanto lo aveva acclamato con una nuova brillante commedia, questa volta insieme alla moglie Alessia Navarro.

Domenica 26 gennaio alle 18 andrà in scena al Tea tro Petrolini di Ronciglione “Imparare ad amarsi”, di Pierre Palmade e Muriel Robin, per la regia di Siddhartha Prestinari.

Una storia d’amore come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento perché come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi.

La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia e ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura: sembra ispirato a Le sediedi Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti. I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia danno un ritmo musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi stessi, ma soprattutto ci si ritrova con la voglia di innamorarsi ancora, perché con l’amore non c’è storia: ti acchiappa, ti stordisce e vince sempre.

Lo spettacolo rientra nel cartellone teatrale 2019-2020 dell’Istituzione Comunale Teatro, in collaborazione con il Comune di Ronciglione.

Costo del biglietto intero 25 euro (ridotto 21 euro); prevendite disponibili su ciaotickets e presso il negozio “2R” di via Capranica.