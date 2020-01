Il Punto sulla 19° giornata di Eccellenza

loading...

F.S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la battistrada Real Monterotondo Scalo (40 punti) che vince 2 a 1 il derby in casa della Eretum Monterotondo (34), distanziandola così di sei punti. Per la squadra guidata da Davide Centioni doppietta di Tilli firmata nel primo tempo (prima rete da cineteca), nella ripresa la compagine di Gregori accorcia le distanze con Trincia su rigore.

Ok il Montespaccato (37) che sbanca 3 a 0 il terreno della Virtus Nettuno Lido (12), Vitali firma il vantaggio, De Marco raddoppia, Gambale cala il tris.

Quattordicesimo risultato utile per il Tivoli (37) che travolge 4-0 la Boreale Don Orione (23). Doppietta di Tornatore, poi Della Guardia e Proietti

Falasche Lavinio (17)-Unipomezia (31) termina 2 a 3, per i locali in rete Mucilli e Taviani che portano i padroni di casa sul 2-0, ma gli ospiti rimontano con Nsumbu, Valle e Busto.

Torna alla vittoria il Civitavecchia (30) che sbanca 1 a 0 il terreno dello Sporting Genzano (19), in rete Gravina allo scadere.

Continua il periodo nero della Polisportiva Monti Cimini (27) travolta 3 a 0 sul terreno dell’Ottavia (22). Quarto ko di fila per i cimini. In rete Teti nel primo tempo, nella ripresa Muri e Leonardi calano il tris.

Vigor Perconti (23)-Villalba Ocras Moca (25) termina 1 a 1, vantaggio ospite con Belvisi, pari locale di Menicucci su rigore.

Bene la Corneto Tarquinia (24) che batte in extremis il Cynthia (14) 3 a 2. Loffredo porta avanti i tirrenici, Menestrina pareggia, ma Pastorelli alla fine del primo tempo riporta avanti l’undici guidato da Bifini. Nella ripresa Ceccarelli su rigore pareggia, ma al novantaduesimo minuto Monteforte su rigore regala il successo ai viterbesi.

Aranova (23) Anzio Calcio (22) termina 3 a 2. Vantaggio locale con Italiano, pareggio ospite di Martinelli su rigore, Bussi su rigore porta avanti i padroni di casa, Rosati porta a tre le reti per i locali, Florio accorcia le distanze.