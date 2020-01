Gubbio No Borders Winter evento musicale “Duke Ellington’s Sacred Concert”

loading...

Teatro comunale “L.Ronconi” Domenica 26 gennaio ore 18.30

NewTuscia – GUBBIO – Riceviamo e pubblichiamo. Un evento musicale che salutiamo e presentiamo con grande soddisfazione e compiacimento, nell’ambito di Gubbio No Borders Winter, dal titolo “DUKE ELLINGTON’S SACRED CONCERT”, che verrà rappresentato domenica 26 gennaio alle ore 18.30 al Teatro comunale “L. Ronconi”.

Mi fa veramente piacere che venga riproposto un concerto jazz di grande livello e caratura, una specialità che la città ha incardinato nelle tantissime manifestazioni culturali, un’iniziativa ragguardevole che, grazie alla disponibilità degli organizzatori ai quali va la nostra gratitudine, viene messa in sequenza, con svolgimento alle ore 18.30, per evitare spiacevoli sovrapposizioni, visto che domenica si tengono alcune celebrazioni per la ricorrenza del Giorno della Memoria, che sono particolarmente sentite nella nostra comunità.

Il nostro auspicio è quello di lavorare tutti insieme per realizzare progetti culturali, con concerti e manifestazioni che rappresentino la colonna sonora della città, per un programma omogeneo e continuativo che possa segnare tutte le stagioni e i momenti importanti della comunità.

Il jazz rappresenta una specialità magica, espressa da musicisti straordinari ed eccellenti, che ha saputo conquistare la città e la regione e intendo ribadire il sostegno dell’amministrazione comunale ritenendo la proposta apprezzabile e meritoria.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati