Fine settimana perfetto in casa Volley Academy: Tutte le squadre vittoriose nei rispettivi campionati

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il lavoro svolto in palestra sta producendo i suoi frutti più belli: il bel gioco e uno dei suoi più probabili effetti collaterali, la vittoria.

Iniziano Sabato le piccoline dell’under 12 PNEUMATICI CONVENIENZA impegnate in quel di Montefiascone nella prima trasferta della loro carriera sportiva. Con continuità i tre tocchi (che dell’under 12 non sono scontati) e bene con battute profonde e pochi errori, l’avversario, davvero alle prime armi, è riuscito a racimolare pochissimi punti.

Sempre sabato ad Allumiere ha giocato l’under 13 nera RED ROSE, in continua crescita e con alcuni miglioramenti individuali davvero sorprendenti, vittoria per 3 set a zero e inseguimento ai piani alti della classifica.

Ancora vittoriosa l’under 13 gialla PNEUMATICI CONVENIENZA, Fochi e compagne, anche loro in costante miglioramento grazie allo scrupoloso lavoro di Barbara D’Agostino e dell’assistant coach Pierluigi Crocca, vincono facilmente ad Anguillara e si mantengono solitarie al secondo posto.

Più complicata la faccenda domenica mattina per la contemporanea dei campionati under 16 e seconda divisione ai quali la volley academy partecipa praticamente con lo stesso gruppo; a dare una mano alle colleghe più grandi sono intervenute le atlete dell’under 14 che si sono distribuite fra le due partite. Bellissimo l’epilogo con entrambe le squadre vittoriose. Una prova di compattezza e mutuo soccorso che fa morale e spirito di corpo.

Anche il progetto under 14 maschile Volley Life Academy, pur con assenze importanti, vince il derby e mantiene vetta solitaria e imbattibilità.

Soddisfazione in casa Volley Academy, a parlare del momento Barbara D’Agostino allenatrice delle due under 13 e tecnico federale del CQT “Sono felice di far parte del progetto Volley Academy, ho trovato un ambiente massimamente motivato e con competenze importanti, sto cercando di portare il mio contributo alla causa. Con le ragazze della 13 stiamo facendo un bel lavoro sul modulo di gioco che piano piano si avvicina a quello evoluto delle adulte senza mai tralasciare il lavoro duro sui fondamentali di base.

Il segreto è l’intensità di allenamento e il numero alto di colpi, su questo approccio all’allenamento mi trovo in sintonia piena con il direttore tecnico e la società tutta”.