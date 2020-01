Vigor Acquapendente, pareggio d’oro

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE -Pareggio ma, soprattutto, mini-frenatina verso la zona play-off (non più due ma tre i punti da recuperare).

Questo il fine settimana calcistico Polisportiva Vigor Acquapendente. Che esce indenne (0-0 il risultato finale) dall’insidiosa trasferta sul terreno di gioco del Grifone Gialloverde.

Per i ragazzi del Tecnico Davide De Paolis al termine della diciannovesima giornata 33 punti in 19 partite (9 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte), 33 reti realizzate e 16 subite per un saldo positivo di +17.