Rifiuti a Roma, Legambiente aderisce alla nuova manifestazione cittadina in Campidoglio contro la Discarica a Monte Carnevale

loading...

NewTuscia – ROMA – Dopo aver già aderito e partecipato alla manifestazione che si è svolta a Malagrotta lo scorso 11 gennaio, Legambiente aderisce alla nuova manifestazione cittadina in Campidoglio contro la Discarica a Monte Carnevale, organizzata dal Comitato “Valle Galeria Libera”.

APPUNTAMENTO MARTEDì 21 GENNAIO 2020

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, ORE 10.30

“Torneremo ad essere al fianco del comitato e dei cittadini della Valle Galeria contro la discarica a Monte Carnevale – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, perché è ingiusto immaginare un’ennesima discarica nel luogo dove sono andati a finire i rifiuti di mezza Italia per 40 anni e perchè su quel territorio si può discutere solo di bonifica. Saremo presenti anche perché, nella Capitale, è del tutto irresponsabile la gestione del ciclo dei rifiuti messa in campo: si discute su dove fare una discarica quando è prioritario invece costruire impianti per l’economia circolare a partire dai biodigestori anaerobici per l’organico: si dovrebbe puntare al porta a porta spinto e invece ne sta diminuendo l’estensione e addirittura, azienda di smaltimento e alcuni municipi, chiedono uno sconsiderato ritorno ai cassonetti; dovrebbe aumentare velocemente la differenziata che per la prima volta invece diminuisce in percentuale; si dovrebbe passare alla tariffa puntuale secondo il principio chi inquina paga, ma la Tarip è improponibile senza porta a porta spinto. Intanto le strade sono ormai immancabilmente ricoperte da rifiuti e invece di rifiuti zero ed economia circolare, si continua a produrre ogni anno qualcosa come un milione di tonnellate di indifferenziato per discariche o termovalorizzatori e ci si permette un continuo e illogico cambio di governance in AMA e addirittura di non avere un assessore al ciclo dei rifiuti da ormai un anno. Con queste condizioni la discarica non sarà di servizio ma rischia di essere solo una nuova Malagrotta”