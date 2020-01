loading...

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 24 gennaio (h. 17:30) la libreria dei Salici a Viterbo (via Cairoli 35) ospita la presentazione del romanzo La seconda forma del sogno, scritto da Marco Saverio Loperfido e disegnato da Alfonso Prota.

La seconda forma del sogno è la storia di quattro donne: Martina, un’adolescente con disturbi mentali che vive in un paese sul litorale romano; la dottoressa Silvestrelli, che la segue tentando di sperimentare un nuovo metodo di cura; Federica, una studentessa in bilico tra la propria giovinezza infelice e una possibile svolta esistenziale; e Aalina, una donna delle pulizie che si esprime attraverso ermetici e onirici disegni. Quattro vite che s’incontrano e si confondono sul filo della follia, tessendo le loro storie come una treccia che diventa sempre più inestricabile.