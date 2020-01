Etruria calcio under 15, pareggio con Fiumicino

loading...

NewTuscia – BOLSENA – Pareggio tanto insapore quanto stretto per un’ Etruria che, per quanto mostrato soprattutto nel primo tempo, avrebbe meritato ampiamente l’intera posta in palio.

Seppur con sei giocatori appiedati per infortuni ed un roster numerico di solo 14 giocatori, gli altoviterbesi entrano nel delicato match da crocevia-salvezza con la determinazione e la testa giusta. Intelligente ed asfissiante al minuto 9 il movimento di Bartolaccini che induce all’errore Rubino. Perfetta la conclusione a rete. In tre occasioni Jacopo Pentecoste evita ai capitolini la seconda capitolazione: su due conclusioni di Illiano ma, soprattutto, sulla bella punizione di Zaganella deviata in porta di testa dal compagno di squadra Mari.

Alla prima occasione Fiumicino in rete: cross di Flacchione e goal di Carsetti. Ancora Etruria avanti ad inizio ripresa; cross di Bartolaccini, tiro di Illiano deviato da Jacopo Pentecoste e colpo di testa vincente di Zaganella. Al 13° il doppio vantaggio sembra cosa fatta: cross di Tascini ed Illiano che arriva leggermente in ritardo sul colpo di testa. Da una bella percussione di Cicala, arriva la rete del pareggio. Punizione da fuori area di Pellegrino, deviazione di Barbini e rete vincente di Travaglini. Ora, per i viterbesi, un punto da recuperare sulla zona salvezza.