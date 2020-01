Borse di studio dell’Avis di Acquapendente

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Sezione Avis “Mari a Rosaria Mazzera” di Acquapendente ha presentato ufficialmente in questi giorni all’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” di Acquapendente tramite il Presidente Emilio Bandiera, il bando indetto dalla Sezione Provinciale in occasione del 45° anno della Fondazione avente per oggetto “Attribuzione di 50 borse di studio per coloro che risulteranno maturi e promossi nell’anno scolastico 2019-2020”. Questo il testo integrale dello stesso:

PREMESSE

Considerato che il tema della donazione di sangue nella Regione Lazio è di costante attualità vista la difficoltà nel raggiungere l’autosufficienza ematica e la necessità di mantenerla a livello Provinciale, è necessaria accrescere e consolidare la cultura della donazione di sangue tra la popolazione, in particolare quella giovanile e studentesca, principale interlocutore nelle campagne di sensibilizzazione e proselitismo messe in campo per diffondere quei valori civici che caratterizzano la donazione di sangue.

Per favorire l’aumento delle donazioni di sangue e promuoverle tra coloro che rappresentano i donatori futuri ovvero gli studenti delle Scuole Superiori del territorio, l’Avis Provinciale di Viterbo indice un concorso per l’assegnazione di 50 Borse di Studio rivolto agli studenti MAGGIORENNI delle scuole medie superiori della Provincia di VITERBO.

Le borse messe a concorso

E’ indetto il concorso per il conferimento di 50 borse di studio del valore di 300,00 euro ciascuna destinate agli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Viterbo che saranno MATURI/PROMOSSI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

Condizioni di accesso alla graduatoria

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti che, al 31 agosto 2020, risultino essere iscritti a una delle Avis Comunali esistenti nella provincia di Viterbo e abbiano effettuato almeno una donazione di sangue nel periodo dal 1/09/2019 al 31/08/2020.

Presentazione della domanda

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare l’apposito modulo “Domanda” riportando tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici.

La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede Avis della Provincia di Viterbo, inviata per posta alla sede Provinciale di Viterbo Via Enrico Fermi 15 o per via e-mail all’indirizzo avis.provincialeviterbo@gmail.com e dovrà pervenire alla segreteria del concorso entro il termine del 31 AGOSTO 2020.

Formulazione della graduatoria

La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio è affidato a una Commissione composta dal Presidente dell’Avis Provinciale di Viterbo o un suo Delegato, da due rappresentanti dell’Avis Provinciale e cinque rappresentanti delle 65 Avis Comunali (uno per distretto).

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si otterrà sommando al voto della

MATURITA’

un punto da 60 a 70,

due punti da 70 a 80

tre punti da 80 a 90

quattro punti da 90 a 100

per la maturità (la lode viene conteggiata 5 punti), conseguito a luglio 2020

MEDIA DEGLI SCRUTINI

un punto da 6 a 7

due punti da 7 a 8

tre punti da 8 a 9

quattro punti da 9 a 10

per i promossi delle altre classi

altri 5 punti per i ragazzi e 7 punti per le ragazze per ogni donazione effettuata nel periodo dal 1/9/2019 al 31/8/2020.

Non saranno considerate più di due donazioni per anno solare alle Donatrici e più di quattro donazioni per anno solare ai Donatori.

A parità di punteggio la borsa sarà assegnata allo studente più giovane di età.

Conferma delle domande

Dopo il conseguimento della maturità/promozione, la domanda dovrà essere confermata alla segreteria del concorso Avis Provinciale Viterbo, con una dichiarazione autocertificata contenente il numero delle donazioni effettuate nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020 e il voto finale conseguito alla maturità, o alla media conseguita alla promozione utilizzando il modulo “Conferma”.

La conferma dovrà essere presentata a mano o inviata per posta alla sede Avis Provinciale Via Enrico Fermi 15– 01100 Viterbo o per e-mail :avis.provincialeviterbo@gmail.com.

Sia a mano sia per posta dovrà pervenire entro il termine tassativo del 21 SETTEMBRE 2020.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

Il 1 OTTOBRE 2020, l’Avis Provinciale di Viterbo renderà pubblica, senza altre comunicazioni ai partecipanti la graduatoria provvisoria mediantepubblicazione sul sito http://www.avisprovincialeviterbo.it e con affissione presso Sede legale Via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo e presso le Sedi interessate delle Avis Comunali.

I vincitori delle borse di studio devono presentare alla segreteria del concorso, entro il termine tassativo del 7 OTTOBRE 2020 , il certificato di diploma attestante il voto finale riportato alla maturità o la media conseguita alla promozione, saranno valide le certificazioni sostitutive rilasciate dalla Scuola e la fotocopia della tessera Avis riportante le donazioni effettuate (oppure idonea certificazione rilasciata dal Centro Trasfusionale contenente la sede di appartenenza)

La mancata presentazione dei certificati richiesti comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Pubblicazione della graduatoria definitiva e assegnazione delle borse di studio

Dopo l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione entro il 12 OTTOBRE 2020, della graduatoria definitiva, con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria e l’assegnazione formale delle borse di studio tenendo conto di quanto previsto dal punto 4 del presente bando.

Conferimento delle borse di studio

L’assegnazione delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari (in alternativa con accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente vincitore) che saranno consegnati in una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà in occasione dei festeggiamenti del 45° di Fondazione dell’Avis Provinciale di Viterbo nel mese di ottobre 2020, in data e luogo che verranno comunicati successivamente.

Per ogni ulteriore informazione: rivolgersi alla Segreteria del Concorso presso

AVIS PROVINCIALE DI PROVINCIALE DI VITERBO VIA E. FERMI (piano 0)

TELEFONO 0761/237384E-MAIL: avis.provincialeviterbo@gmail.com