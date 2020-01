Una rete di Tounkara nella ripresa regala tre punti d’oro in trasferta sul campo del Picerno.(La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia- POTENZA-La Viterbese grazie ad una rete di Tounkara al 6°della ripresa espugna il campo del Picerno. Dopo una partita molto difficile è arrivato un successo importante, in chiave salvezza. Ora la distanza dalla zona Play-Out è di 8 punti, quindi si può guardare al futuro con maggiore tranquillità in attesa della difficile trasferta di Pagani di mercoledì prossimo.

PICERNO: Pane, Priola, Fontana, Lorenzini, Melli, Kosovan, Vrioliaka, Pitarresi, Guerra, Santaniello, Esposito.

A disposizione di Mr.Giacomarro: Cavagnano, La Vigna, Zaffagnini, Ruggieri, Vanacore, Nappello, Squillace, Ripa, Squillace, Donnarumma, Montagno.

VITERBESE: Pini, De Giorgi, Markic,Baschirotto, Bianchi, Besea, Sibilia, Errico, Bensaja, Bunino, Tounkara

A disposizione di Mr.Antonio Calabro: Maraolo, Vitali, E.Menghi, Simonelli, Culina, Zanoli, De Falco, Ricci, Molinaro.

Arbitro: Signor Giampiero Miele di Nola

Assistenti:Signori Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano del Grappa.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

l’inizio di partita che vede i padroni di casa del Picerno che provano a fare la partita. La Viterbese si difende con ordine e riparte in contropiede.

Al 13° Besea viene ammonito per un fallo a centrocampo.

Al 15° viene ammonito Markic, centrale difensivo della Viterbese, sempre per gioco falloso.

La formazione di casa inizia a premere cercando di costringere i gialloblù sulla difensiva, anche se il portiere Pini della Viterbese non ha corso grossi pericoli.

Al 36° viene ammonito Bianchi della Viterbese sempre per gioco falloso.

Al 39° il Picerno colpisce un palo. Una conclusione dal limite da parte di Pittaresi, contro il portiere Pini della Viterbese preso fuori causa. Brivido per la difesa gialloblù.

Al 40° corner per il Picerno. Pallone scodellato in area di rigore della Viterbese. Si accende una mischia in area, alla fine la retroguardia gialloblù allontana con affanno.

Il Picerno attacca e conquista due corner consecutivi.

Al 45° calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone messo in mezzo all’area di rigore lucana, ma la difesa di casa allontana la minaccia. Il pallone giunge, quindi, sui piedi di De Giorgi, che prova dalla distanza una conclusione finita alta sopra la traversa della porta dei padroni di casa.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di parità a reti inviolate con una Viterbese abulica e senza mordente.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella Viterbese: escono Bianchi e Besea al loro posto entrano in campo Zanoli e De Falco.

Al 1° Viterbese pericoloso con Bunino che servito da un cross di Tounkara manda di testa di poco fuori.

Al 6° Viterbese passa in vantaggio con Tounkara che servito da Bunino, sul filo di fuorigioco, entra in area di rigore del Picerno e con una conclusione precisa batte il portiere del Picerno portando in vantaggio i gialloblù.

Al 9° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito. La difesa lucana di casa allontana la minaccia e riparte in contropiede. La palla giunge sui piedi di Santaniello, che conclude alto sopra la traversa della porta gialloblù.

Il Picerno attacca con veemenza. Si creano diverse mischie in area della Viterbese. La difesa gialloblù è sotto pressione.

Al 12° cambio nel Picerno: entra Nappello al posto di Melli.

Al 14° rete annullata alla Viterbese per fuorigioco segnalato dal guardalinee.

Al 19° punizione per il Picerno per fallo su Nappello dai 25m dalla porta, difesa dal portiere della Viterbese Pini. La sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

La Viterbese soffre la pressione dei padroni di casa correndo dei rischi creati dal nuovo entrato del Picerno Nappello.

Al 25° bella azione di contropiede della Viterbese con Bunino che non riesce a concludere in porta, anticipato di un soffio dalla difesa di casa.

Al 28° calcio di punizione per il Picerno. Viene ammonito Zanoli della Viterbese per una entrata giudicata fallosa: punizione per i padroni di casa. Si incarica della battuta Nappello, il portiere della Viterbese para la conclusione.

L’ultimo quarto d’ora della partita vede la squadra lucana che si riversa in attacco.

Al 32° doppio cambio: nella Viterbese esce Tounkara al suo posto entra Molinaro, mentre per il Picerno esce Esposito al suo posto entra in campo Ripa.

Al 35° esce Markic per infortunio e al suo posto entra in campo il giovane Ricci della Viterbese.

Gli ultimi minuti sono stati palpitanti con la formazione di casa che si è gettata in attacco costringendo la difesa della Viterbese agli straordinari.

Al 38° nel finale esce Bensaja al suo posto è entrato in campo Urso.

Al 93° punizione per il Picerno. Della battuta si incarica il solito Nappello. La sua conclusione viene parata dal portiere Pini.

La partita è terminata 1-0 per la Viterbese che ritorna alla vittoria esterna dopo oltre quattro mesi.

RISULTATI DEL 3° GIORNATA DI RITORNO

PICERNO-VITERBESE 0-1 anticipo del sabato

BARI-RIETI

BISCEGLIE-REGGINA

CASERTANA-FRANCAVILLA

CATANIA-POTENZA

PAGANESE-SICULA LEONZIO

TERNANA-RENDE

VIBONESE-CAVESE

CATANZARO-MONOPOLI

TERAMO-AVELLINO

CLASSIFICA

REGGINA 49

BARI 40

TERNANA 40

POTENZA 39

MONOPOLI 37

CATANZARO 32

CATANIA 29

TERAMO 28

VITERBESE 28 (UNA PARTITA IN PIU’)

PAGANESE 27

AVELLINO 27

VIBONESE 27

CASERTANA 26

CAVESE 25

FRANCAVILLA 23

PICERNO 20 ( UNA PARTITA IN PIU)

BISCEGLIE 14

RENDE 14

SICULA LEONZIO 11

RIETI 8 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

PAGANESE-VITERBESE

CATANIA-AVELLINO

TERAMO-CATANZARO

PICERNO-CAVESE

VIBONESE-MONOPOLI

CASERTANA-POTENZA

BISCEGLIE-RENDE

BARI-SICULA LEONZIO

REGGINA-FRANCAVILLA