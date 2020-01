Da lunedì chiusura parziale svincolo di Civitavecchia Sud

loading...

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo. Da lunedì e per almeno un paio di settimane la Società che gestisce il tratto autostradale Roma Civitavecchia ha annunciato di voler parzialmente chiudere lo svincolo di Civitavecchia Sud. Pertanto è presumibile che il traffico veicolare che avrebbe utilizzato quell’uscita per recarsi nella parte nord di Santa Marinella invece venga fatto defluire dall’uscita di Santa Severa ed attraversi l’intera città.

Consiglio a tutti gli automobilisti maggiore prudenza e raccomando la massima attenzione a tutti per l’inevitabile maggiore e più intenso utilizzo del tratto urbano della via Aurelia almeno in questo periodo