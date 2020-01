Civita di Bagnoregio finisce su CNN Travel: intervista a Bigiotti e servizio a tutto tondo

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita di Bagnoregio finisce anche su CNN Travel. Un interessante e ricco servizio giornalistico dal titolo “Inside the Italian town that charges tourists an ent ry fee”(All’interno della città italiana che addebita ai turisti una quota di iscrizione) della CNN Travel, affermato canale multinformativo americano tra i più conosciuti al mondo, ha dedicato ampio rilievo a Civita di Bagnoregio, ricordando passo dopo passo le azioni che hanno portato ad oltre un milione di visitatori l’anno.

Foto di Civita, dei Calanchi e dei punti più belli del borgo, correlati con il grafico della crescita turistica e della localizzazione in Italia, fanno da corredo all’articolo della CNN che sancisce, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la dimensione planetaria che ha assunto Civita di Bagnoregio dopo anni di promozione turistica mirata.

Nel servizio prende la parola Francesco Bigiotti, ex sindaco di Bagnoregio ed attuale amministratore unico di CasaCivita, che ripercorre le tappe del successo turistico di Civita e, nel testo, si scoprono tutti i segreti del territorio “lunare” dove sorge il borgo e l’eccezionale promozione a fronte dei pochissimi residenti.

Tra tutti spicca il concetto del ticket per i non residenti: puro marketing. Il senso del valore del sito, dato dal pagamento del biglietto, si fonde con gli investimenti mirati per salvare Civita dal fenomeno dell’erosione e con l’utilizzo dei fondi proprio per preservare il sito e permettere benefici all’economia turistica e generale di tutto il Comune di Bagnoregio.

Il sindaco di Bagnoregio Luca Profili ha espresso apprezzamento per un ulteriore risultato che lancia Civita di Bagnoregio in tutto il mondo.