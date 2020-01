Casinò on line, l’importanza di ricorrere solo a quelli autorizzati

loading...

PISA – Come noto, nel nostro Paese i casinò online rappresentano una fonte di intrattenimento molto utilizzata, e ogni giorno nuovi giocatori si avvicinano alle piattaforme di gaming con particolare interesse e entusiasmo.

Ebbene, proprio nei confronti dei nuovi giocatori diviene importante condividere un elemento di maggiore consapevolezza, invitando tutti coloro i quali hanno intenzione di trascorrere un po’ di tempo alle prese con il divertimento del gaming, a farlo esclusivamente ricorrendo ai casino online italiani autorizzati, gli unici che possono assicurare i migliori standard in termini di sicurezza e affidabilità.

Scegliere un casino online

Insomma, alla base del processo di scelta del proprio nuovo casinò online non può che esserci la volontà di voler giocare in modo legale e sicuro. Chi, d’altronde, vorrebbe trascorrere il proprio tempo all’interno di una piattaforma illegale, priva di garanzie e di forme di protezione contro le declinazioni più “oscure” del gioco online?

Probabilmente, nessuno. Ma, fortunatamente, tutti i giocatori italiani possono oggi fare i conti con una “mano d’aiuto” fondamentale per potersi porre al riparo da ogni tipo di incomprensione. In Italia, infatti, è possibile giocare legalmente solamente nei casinò autorizzati, in possesso di una licenza AAMS, successivamente ribattezzata ADM, a sua volta emessa solamente dopo che l’operatore che ambisce a disporre di tale licenza vince un bando di gara e dimostra di avere il possesso di tutti gli elementi che sono richiesti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gli altri fattori per scegliere un buon casino online

Abbiamo ricordato, nelle scorse righe, che il possesso di una licenza AAMS rappresenta la base di partenza per poter scegliere un casinò online, e che dunque non dovrebbe essere utilizzata la piattaforma che non è in regola con tale requisito di base.

Una volta che il giocatore si è dunque assicurato che la propria piattaforma di trading sia in grado di rispettare gli elementi che sopra abbiamo condiviso, potrà procedere ad una successiva forma di scrematura attraverso la ponderazione degli altri requisiti di proprio gradimento, come la varietà dei giochi e la presenza di promozioni, bonus e condizioni di vario favore.

Quanto vale il mercato del gioco d’azzardo online in Italia

In Italia, a livello generale, le entrate totali presso gli operatori del gioco d’azzardo online sono cresciute del 6,6% nell’ultimo anno rispetto a quello precedente, toccando quota 146,2 milioni di euro.

Come intuibile, le regioni italiane in cui si gioca di più sono anche quelle più popolose, con Lombardia, Lazio e Campania ad occupare i tre gradini del podio.

Sul fronte delle singole tipologie di gioco, casinò e slot dominano la “torta” del gioco d’azzardo online, con una quota del 53%, davanti al 36% delle scommesse sportive online, al poker (che si ferma poco sotto il 10%) e al bingo, che continua a perdere quote, aggirandosi in una quota tra il 2 e il 3%. Le entrate dei casinò online sono aumentate di quasi un quarto da novembre 2018 ai successivi 12 mesi.