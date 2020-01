loading...

NewTuscia – VITERBO – – La A.S. Viterbese comunica che Zhivko Atanasov è stato ceduto a titolo definitivo all’U.S. Catanzaro. Tutta la società gialloblu desidera ringraziare Zhivko per quanto fatto con i colori gialloblu. Inoltre, facciamo un grande in bocca al lupo al calciatore per il proseguimento della sua carriera.