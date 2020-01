Terni: agente ferito, la solidarietà dell’Amministrazione comunale

loading...

NewTuscia – TERNI – Un augurio di pronta guarigione e un’attestazione di solidarietà sono state rivolte dall’Amministrazione comunale, e in particolare dall’assessorato competente, all’agente coinvolta nell’incidente automobilistico che si è verificato mercoledì mattina, mentre era in servizio.

“E’ anche l’occasione – scrive l’assessore Giovanna Scarcia – per ribadire l’importanza del ruolo che la Polizia Locale è chiamata a ricoprire e per rivolgere un apprezzamento per la dedizione con la quale, quotidianamente, gli appartenenti al Corpo svolgono le proprie attività”.

Effettuati tutti gli accertamenti diagnostici dovuti, l’agente è stata infatti trattenuta in osservazione, ma è ora in buone condizioni.