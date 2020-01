Oriolo Romano: al via il tesseramento di Fratelli d’Italia 

loading...

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Riceviamo e pubblichiamo. Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Oriolo Romano apre la campagna adesioni 2020.

Sono passati sette anni dalla nascita del movimento politico di Giorgia Meloni. “Sette anni di battaglie, di coerenza nell’azione politica e di trasparenza nell’azione amministrativa laddove i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno ricoperto cariche negli Enti Locali. Concetti chiari che pongono sempre in primo piano l’Italia e gli italiani. – Afferma il portavoce locale Gabriele Caropreso – “Poco ci interessa come veniamo definiti; sovranisti o nazionalisti o altro termine che sia, mantenere le promesse fatte ed il coraggio della coerenza è probabilmente il nostro valore aggiunto.”

Sette anni di consensi in crescita fino a raggiungere il traguardo della doppia cifra, quel 10% che sembrava fino a ieri un sogno, ma anche sette anni di consensi personali sulla figura di Giorgia Meloni, oggi indicata come il premier più gradito dagli italiani.

“Ci siamo resi conto di essere diventati con il tempo un partito inclusivo, in quanto, proporzionalmente all’aumentare del consenso, é cresciuto l’interesse di persone che si riconoscono negli ideali del nostro partito e che vedono in FDI l’unica risposta credibile in un panorama politico deficitario.” – si legge nella nota – “Tutti sono i benvenuti, purché motivati e consci di entrare in un partito strutturato dove si accettano le regole esistenti e la nostra organizzazione. Il tesseramento 2020 è aperto e già sono chiari i presupposti che ci fanno affermare che sarà un successo anche a livello locale. Nelle prossime settimane organizzeremo uno o più gazebo, nel frattempo è possibile aderire contattando il referente locale o mandando una mail all’indirizzo dbk88@libero.it”.

Fratelli d’Italia Oriolo Romano