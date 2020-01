Intervento dei vigili del fuoco in centro durante la notte

loading...

NewTuscia – VITERBO – Sono intervenuti alle ore 22.00 circa per l’incendio in un appartamento al terzo piano nel centro di Viterbo, via dei Mille 34. Le cause sono probabilmente da attribuire ad un guasto elettrico.

Le fiamme, ben visibili dalla strada, si sono sviluppate nella camera da letto invadendo il corridoio e in modo parziale anche il bagno. All’interno, una signora, unica occupante dell’appartamento, è stata ritrovata cosciente al momento dell’arrivo dei vigili, per poi essere visitata dal personale sanitario e tenuta in osservazione per un’intossicazione da fumo.

L’appartamento invece è stato dichiarato non fruibile, occorrerà ripristinare gli impianti e anche se la struttura sembrerebbe a posto andrà ovviamente controllata.

Sul luogo dell’incendio, oltre al 118 e ai vigili del fuoco intervenuti con 4 mezzi pesanti tra cui l’autoscala e 10 membri del personale, la polizia, che ha permesso di rimuovere alcune auto che bloccavano il passaggio e intralciavano le operazioni di soccorso nella via piuttosto stretta.