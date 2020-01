Eros De Santis è un nuovo giocatore gialloblu

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. A.S. Viterbese comunica l’arrivo in gialloblu di Eros De Santis.

De Santis, difensore classe ‘97, arriva a titolo definitivo dalla Robur Siena. Cresciuto nella Primavera della A.S. Roma, il giovane calciatore arriva alla corte di mister Calabro dopo aver collezionato 13 presenze in Serie B con la Virtus Entella e 16 presenze nella stagione 2018/2019 in Serie C, disputata a metà tra Siena e Monza.

Tutta la società gialloblu fa un grande in bocca al lupo a Eros per questa nuova avventura.