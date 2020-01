Il 16 e 17 gennaio nelle nostre cittadine le celebrazioni per Sant’Antonio Abate, per una sempre maggiore considerazione dei nostri amici animali

loading...

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – In coincidenza con la festa di Sant’Antonio Abate nelle nostre Città, oltre ai tradizionali Sacri Fuochi della vigilia, o delle sfilate delle “Cavallerie”, si sta riscoprendo la bella tradizione della benedizione degli animali, come esseri che, anche se in misura ridotta rispetto al passato, affiancano l’uomo nella fatica del lavoro dei campi e abitano nelle nostre case come animali di affezione, o meglio di compagnia.

Come già ha avuto modo di osservare l’ecologista Fulco Pratesi, fondatore di WWF Italia, “ l’elezione di Papa Francesco – ed il suo costante Magistero, aggiungiamo noi, espresso anche operativamente – nell’Enciclica “Laudato Sì” – è stata una vera rivoluzione nei rapporti tra uomo e uomo e tra uomo e natura e regno animale. Le sue generose e coraggiose denunce sulle ingiustizie e sulle aggressioni alla biodiversità del Creato, ne confermano la decisione di scegliere il nome di un Santo, Francesco di Assisi, che ha avuto un buon rapporto anche con animali e piante selvatici.“

Nell’enciclica “ecologica” Laudato sì, papa Francesco ha più volte esortato ad una maggiore considerazione del regno animale.

Così, la sera della sua storica elezione, guardando la televisione, molti telespettatori, come ricordato dallo stesso Fulco Pratesi “ avranno immaginato che il gabbiano reale posato sul comignolo della fumata bianca della Cappella Sistina, fosse un simbolo dello Spirito Santo, generalmente impersonato da una candida colomba, sceso a festeggiare il nuovo rappresentante di Dio sulla Terra.”

Rileggiamo insieme alcuni punti cardine dell’Enciclica del papa in chiave di adeguata considerazione e tutela-custodia dei nostri amici animali.