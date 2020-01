15 dosi di hashish, arrestati in centro due spacciatori di origini africane

loading...

NewTuscia – VITERBO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Viterbo, sviluppando una notizia precedentemente acquisita da servizi informativi, hanno effettuato dei mirati servizi perlustrativi e di osservazione nei confronti di due cittadini di origini africane, sospettati di spacciare droga a giovani viterbesi.

Una volta localizzati, i carabinieri hanno approntato il servizio di osservazione per capire quale fosse il momento opportuno per sorprendere i due spacciatori durante l’azione criminale, e poco dopo, appena li hanno visti che cedere una dose, li hanno bloccati e trovandoli in possesso di 2 grammi di hashish pronti per essere venduti.

Immediatamente la perquisizione è stata estesa alla loro abitazione portando al ritrovamento di altri 17 grammi di hashish divisi in 14 dosi. Sono quindi stati dichiarati in arresto per spaccio e tradotti presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri.