Presepe vivente di Santa Maria la Scala, dove la realtà si fonde con la storia e la devozione (foto e video)

loading...

Simona Urzì (https://www.instagram.com/simona.fashion.beauty/)

NewTuscia – SANTA MARIA LA SCALA (ACIREALE) – Santa Maria la Scala è una frazione del comune di Acireale. Si tratta di un antico borgo marinaro, molto caratteristico con le sue stradine e viuzze, che si irradiano sino al mare. È sovrastato dalla timpa, un imponente costone roccioso, che racchiude un paesaggio unico.

Quest’anno, per il secondo anno, questa splendida cittadina durante il periodo natalizio ha ospitato il presepe vivente, elogiando così sia la Natività ma anche la tradizione siciliana tipica del territorio. L’evento infatti, fra stupore e creatività, ha messo in risalto gli aspetti tradizionali e tipici della nostra Sicilia, permettendo ai visitatori di entrare in contatto con la nostra cultura ed al tempo stesso di donare valore alla nascita dI Gesù bambino.

Lo stesso parroco, Don Francesco, che ha organizzato questa splendida iniziativa, ci racconta di come il presepe vivente abbia la finalità di riunire tutti dinnanzi a Gesù e di coinvolgere il visitatore attivamente alla partecipazione della Santa Famiglia. Per fare ciò è stato realizzato un contesto verosimile alla realtà caratterizzato dall’incontro con i pastori, gente molto umile, come casalinghe e pescatori, o ancora attraverso la degustazione di prodotti tipici marinari, ovvero prodotti ittici come le fritturine di mare e il polpo bollito, fino ad arrivare al primo cibo per eccellenza come il pane nella mensa preparato dal fornaio, o la semplice pasta preparata in casa come i maccheroni.

Il presepe vivente vuole essere quindi un’esperienza di bellezza della Natività, in un luogo che di per sé si presenta già come un presepe marinaresco. Da qui l’idea del popolo ecclesiastico, di acculturare la comunità alla fede attraverso esperienze dirette e reali. Arrivati attraverso una delle stradine caratteristiche del borghetto, siamo stati accolti da canti e balli dei bimbi vestiti di bianco come a rappresentare i piccoli angeli della scena. Lo spettacolo, che tra stupore e divertimento ha coinvolto anche tutti i visitatori, ha aperto l’ingresso a Giuseppe e Maria che, una volta giunti, si sono diretti verso la grotta per dare alla luce il bambino.

La scena è stata riprodotta con una naturalezza incredibile, da sembrare un momento quotidiano della realtà siciliana. Durante il cammino verso la grotta, infatti, incontriamo gente semplice ed umile come le lavandaie, che tra una faccenda e l’altra si aggiornano fra loro circa le novità del paese, le donne alle prese con lavori con la lana, o ancora i pastori impegnati nella vendita del proprio raccolto giornaliero. Tra un personaggio e l’altro ci imbattiamo in diversi punti ristoro come la crispelleria dove è possibile assaggiare crispelle alla zucca, il fornaio pronto a deliziarci con le sue buonissime focacce o ancora un punto ristoro con il buonissimo tonno del paese.

Continuando il nostro percorso, in un paesaggio assolutamente verosimile, giungiamo alla grotta dove possiamo assistere alla nascita del bambino. Anche in questo caso le immagini ci rimandano ad una scena molto realistica, con tanto di pianto del bambinello fra le braccia di Maria. Rimaniamo davvero colpiti da un presepe così realistico e curato in ogni piccolo dettaglio.

Ringraziamo don Francesco per avere reso possibile la realizzazione di questo scenario per il secondo anno, facendoci vivere appieno l’evento della Natività tramite un’esperienza così diretta. Questo momento di condivisione, infatti, come lo stesso don Francesco ci spiega, oltre a permetterci di trascorrere momenti di divertimento e spensieratezza ha il duplice fine di acculturare grandi e bambini alla Natività mostrando quanto sia importante la condivisione e l’amore verso il prossimo.

Il presepe vivente di santa Maria la Scala, quindi, ha un duplice fine educativo per grandi e piccini perché tramite l’esperienza diretta ci ha permesso di vivere e condividere un momento fondamentale della religione cristiana.

Noi non vediamo l’ora di andare a visitare già il prossimo loro presepe, e voi?