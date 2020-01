loading...

Paolo Capone, Leader UGL: “Sempre interpreti delle trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. L’UGL, nella splendida cornice di “Spazio Novecento” a Roma, ha presentato il suo nuovo logo, in occasione della celebrazione del 70° anniversario della sua nascita. “Si tratta di un restyling – ha spiegato Paolo Capone, Segretario Generale, nel corso dell’evento ‘Il lavoro cambia, anche noi’ – che metaforicamente e concretamente deve coinvolgere il sindacato UGL, affinché sappia cogliere le vere priorità in un mondo multiforme e in continua trasformazione”.

Un evento ad alto impatto scenografico che si è aperto solennemente con l’inno nazionale di Mameli, cantato da un coro di 50 voci bianche, durante il quale si è tenuto l’ammaina bandiera con il vecchio logo dell’UGL e l’alzabandiera con la nuova immagine.

La forma irregolare e “liquida” del nuovo logo richiama la fluidità del cambiamento e vuole evocare l’adattabilità del sindacato UGL e la sua apertura rispetto ai nuovi scenari sociali e politici del Paese. Un’immagine vigorosa, in blu chiaro e scuro, che vuole raccontare la storia dell’UGL ma, allo stesso tempo, la contemporaneità di un sindacato moderno.

Durante l’evento è stato proiettato un video che ha raccontato il percorso del sindacato, partendo dal lontano 1950 con la nascita della CISNAL (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori) da cui, nel 1996 è nata l’UGL (Unione Generale del Lavoro).

L’UGL, che fonda le sue radici nel principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, enunciato dall’articolo 46 della Costituzione italiana, secondo Capone “deve contribuire all’elevazione culturale e sociale del lavoro e mettere al centro della sua visione il valore della persona, in un’epoca di allentamento dei diritti dei lavoratori e di impoverimento dei redditi. La sfida è, dunque, quella di impegnarsi per governare i processi globali e le opportunità che derivano dal progresso tecnologico e dalla diffusione di nuove conoscenze. Solo così, sapremo essere protagonisti nel futuro”, ha concluso Capone.

Tra i presenti all’evento: l’On. Claudio Durigon, Membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati; Sen. Maurizio Gasparri, Presidente Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato; Sen. Mario Pittoni, Presidente della Commissione Istruzione del Senato; Maurizio Sacconi, già Ministro del Lavoro; Sen. Renato Schifani, Presidente emerito del Senato.