Etruria Calcio under 17, un mercoledì da incorniciare

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Mercoledì tutto da incorniciare per la Categoria Under 17 Etruria calcio di coach Danilo Casaccia. In un sol colpo sblocca tanto lo 0 in classifica quanto frena l’ascesa in classifica della ASD Civitavecchia calcio 1920, attuale quarta forza del Campionato.

Nel recupero in programma al “Renato Beccacci” di Bolsena 1-1 al triplice fischio finale con rete altoviterbese di Dhedhou Fallew. Sempre difficilissima la corsa verso la salvezza Etruria (ben quindici punti da recuperare dal quint’ultimo posto con forbice che potrebbe allargarsi ancora visto le tre gare di recupero ancora da effettuare).

Palese comunque la soddisfazione mentre restano sempre insufficienti le statistiche-corollario: 1 punto in 14 partite (1 pareggio e 13 sconfitte), 11 reti realizzate e 59 subite per un differenziale negativo di -48.