Comune di Bagnoregio, analisi positive dell’acqua per le sorgenti di Capita e Pidocchio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Piccole buone notizie. Sono arrivate le analisi positive dell’acqua per quanto riguarda la sorgente di Capita (Vetriolo e Castel Cellesi) e Pidocchio (Bagnoregio centro), quindi due impianti su tre. Firmerò in queste ore l’ordinanza che permetterà qualsiasi utilizzo della stessa acqua. Siamo al lavoro per risolvere le problematiche relative al terzo impianto che serve la parte alta del paese.

Stamani abbiamo fatto un sopralluogo alla ex cantina didattica, con il vicesindaco Claudio Cavalloro e l’assessore Massimo Zeroli, insieme al presidente della provincia Nocchi, che ringrazio per essere venuto di persona, ed i tecnici della provincia e del comune, ci mettiamo davvero al lavoro per risolvere il problema, noi siamo per la demolizione, ci vorrà tempo, sarà impegnativo, ma aver iniziato a lavorarci è un punto che riteniamo importante.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio