Servizio affido: gli incontri dal 23 gennaio

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – L’assessorato al welfare del comune di Terni ricorda che dal 23 gennaio partirà il nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Direzione welfare e dedicato al tema dell’affido familiare. In programma cinque appuntamenti, fino al 19 marzo 2020, rivolti a coppie, sposate o conviventi e a persone single interessate ad un approfondimento sull’affido in tutti i suoi aspetti. Gli incontri saranno tenuti dai professionisti dell’équipe Affido il giovedì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 18, nella sede del Servizio Affido (via Carrara n. 6, Terni).

L’affido è un progetto di accoglienza destinato a bambini e adolescenti che vivono in una situazione di difficoltà all’interno della propria famiglia di origine. Il progetto prevede che il genitore affidatario possa assicurare al minore il sostegno e l’affetto necessari per crescere bene, in un momento difficile della sua esistenza, nel rispetto della sua storia e delle sue relazioni significative.

L’obiettivo del percorso informativo-formativo è fornire ai potenziali affidatari le coordinate principali per orientarsi verso l’esperienza dell’affido: che cos’è, quali sono le tipologie e le modalità di accesso, come è regolamentato, quali sono le difficoltà che si possono incontrare e quale supporto viene fornito dall’équipe Affido.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa ai numeri 0744.549347 – 549348 o inviare una e-mail all’indirizzo servizioaffido@comune.terni.it specificando nome, cognome, recapito telefonico.

Ulteriori dettagli sono pubblicati sul sito www.comune.terni.it, nell’area tematica sociale.