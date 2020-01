Roberto Ciufoli a Capranica: Allegramente continua con “TIPI Recital”

loading...

Il popolare comico e fondatore della Premiata Ditta arriva sabato 18 gennaio al Teatro Francigena

NewTuscia – CAPRANICA – Sabato 18 gennaio alle 21 è la volta di Roberto Ciufoli che arriva al Teatro Francigena di Capranica per “TIPI Recital”: un personaggio notissimo e molto amato dal pubblico e dalla critica animerà una serata fatta di risate e divertimento col suo “Recital comico-antropologico”. Un passato fra i palchi dei teatri del cabaret e la tv col celebre quartetto della Premiata Ditta composto insieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno che ha animato le migliori produzioni comiche tv a cavallo fra gli anni ’90 e il 2000 – chi non li ricorda in “La premiata Teleditta” su Canale 5?

“TIPI” Recital è un vero “multi-one man live show”: nello spettacolo “Ciufoli propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico ben preciso, un modo di parlare e di scegliere le parole attraverso monologhi, poesie, scketch, balli e canzoni in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore”.

L’appuntamento con il divertimento offerto da Teatro Caffeina e amministrazione comunale di Capranica è dunque al Teatro Francigena, Largo Ripoli, Capranica. Per informazioni e biglietti 0761 687 909 o 347 0437263.