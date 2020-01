Montalto di Castro, Open Day all’Istituto Alberghiero “A. Farnese”

loading...

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. All’istituto Alberghiero “A. Farnese” di Montalto di Castro, sabato 25 e domenica 26 Gennaio 2020, secondo weekend di scuola aperta o Open Day.

Dalle 10,00 alle 18,00 avrete la possibilità di interagire con i nostri studenti ed il personale scolastico educativo e amministrativo.

Potrete visitare i locali didattici e i laboratori di indirizzo, nutrendo la mente ed il corpo.

Vi ricordiamo che le iscrizioni online, scadono improrogabilmente alle ore 20 del 31 Gennaio 2020.

Vi consigliamo vivamente di non sforare tale data in quanto potreste non trovare più posto nella scuola desiderata.

Il personale di segreteria, sarà a vostra disposizione per effettuare le iscrizioni online in maniera semplice e veloce portando con voi semplicemente un documento ed il codice fiscale.

Vi aspettiamo nell’unica scuola dove la “Cultura del cibo” diventa “cibo per la cultura” , dove un semplice weekend, si trasforma in un “GOLOSO WEEKEND DI CULTURA”.

prof. Giuseppe Crisà

Istituto Alberghiero “A. Farnese” – via Cere n. 2 – Montalto di Castro Vt – tel. 0766 898252

Email: ipseoamontalto@libero.it

Sito istituzionale: http://www.iisfarnese.it/index.php