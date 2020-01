Lo splendido presepe vivente di Greccio

loading...

NewTuscia – GRECCIO (RIETI) – Splendido paesino medievale sito nella valle santa di Rieti in cui San Francesco nel 1223 ebbe l’autorizzazione papale, per la prima volta nella storia, di ricreare il presepe, viste le caratteristiche del paesaggio rurale rupestre cosi’ selvaggio, che ricordarono al santo , in una sosta di viaggio, le emozioni provate a Betlemme.

La gente semplice del paesino venne conquistata da Francesco che riusci’ ad ammansire un lupo che attaccava le greggi e a infondere fede in Dio ai paesani, questo grazie alla sua grande fede e capacita” di farsi capire da animali ed uomini.

Da allora nel luogo indicato da San Francesco si svolge ogni anno un suggestivo presepe vivente, con musiche e canzoni che scaldano i cuori e le anime degli spettatori nel freddo intenso di questa altura.