Convegno. Bonfrisco (Lega): “Un’Europa democratica come motore di sviluppo per l’Italia”

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Un’Europa democratica come motore di sviluppo della nazione italiana” è il titolo della relazione che l’eurodeputata della Lega Anna Bonfrisco illustrerà giovedì 16 gennaio, alle ore 15,30, nell’ambito del convegno di studi organizzato dalla “Lega per Salvini Premier” insieme all’Associazione culturale “Destra liberale italiana”, che prende il via domani, martedì 15, a Roma, presso l’Hotel Massimo D’Azeglio, in via Cavour 18.

Nel corso delle due giornate di incontri saranno affrontati temi come la conservazione della biodiversità, la democrazia liberale, la libertà di informazione, il telelavoro, l’intelligenza artificiale, la bionica, i media e il politically correct, la robotica, la fisica quantistica, i futuri sistemi d’arma.

“L’iniziativa – spiega Bonfrisco – è stata promossa dall’astrofisico e deputato leghista Giuseppe Basini, che avvicinando la politica alla scienza offre in tal modo un’occasione di riflessione sulla capacità, oggi solo della Lega, di riflettere sul domani per progettare un “futuro accessibile e a misura d’uomo”, forte di proposte concrete e nuove prospettive di sviluppo per la nostra società”.