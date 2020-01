Alla scoperta delle “meraviglie” dei santuari cristiani di Bolsena, Ronciglione e Sutri con la Fondazione Carivit

loading...

NewTuscia – VITERBO – Domenica 19 Gennaio alle ore 16.00 si terrà il secondo appuntamento con l’iniziativa dedicata al tema “In viaggio sulla via Francigena. Devozione, avventura , emozione”.

Vincenzo Fiocchi Nicolài, professore dell’Università di Roma-Tor Vergata, terrà la conferenza dal titolo “I santuari cristiani della via Francigena nel territorio viterbese tra tardo antico e alto medioevo”. La strada battuta dai pellegrini dell’altomedioevo per raggiungere Roma dal nord-Europa era costellata nel territorio viterbese di santuari cristiani di antica origine, legati a martiri locali o a santi vescovi, che in qualche modo prefiguravano le “meraviglie” che i devoti avrebbero incontrato nella città di Roma, resa “santa” dalla presenza delle tombe degli apostoli e dei martiri. La conferenza si soffermerà in particolare sui santuari di S. Cristina di Bolsena, S. Valentino di Viterbo, S. Giovenale di Sutri e S. Eusebio presso Ronciglione.

Al termine il concerto “Tomaso Albinoni, musico di violino dilettante veneto” del Trio composto da Giorgio Sasso Violino, Andrea Fossà Violoncello e Marco Silvi Clavicembalo.

I prossimi incontri sono previsti per:

Domenica 9 Febbraio 2020

Conferenza

Non solo pellegrini…..I luoghi dell’ospitalità e del commercio

Elisabetta De Minicis, Università degli Studi della Tuscia

Concerto

Duo Niglos con Fiore Benigni, Organetto e Fabio Porroni, Violino

Domenica 1 Marzo 2020

Conferenza

Artisti in viaggio nell’Europa del Cinquecento

Enrico Parlato, Università degli Studi della Tuscia

Concerto

Duo Luca Purchiaroni Clavicembalo e Matteo Cossu Violino

Domenica 29 marzo 2020

Conferenza

Sulle tracce di Orlando tra musica e poesia

Prof. Antonello Ricci, Università degli Studi della Tuscia

Concerto

Il Fuggilotio – Serenella Isidori Mezzosoprano, Roberto Mattioni Tenore e Chitarra barocca e Gino Nappo Baritono e Spinetta,

Domenica 5 Aprile 2020

Conferenza

Il viaggio politico e diplomatico. Nāser al-Din Šāh, sovrano di Iran, in viaggio per l’Europa del XIX secolo

Ela Filippone, Università degli Studi della Tuscia

Concerto

Duo cum corde con Stefano Osbat Tenore, Agazio Tedesco Chitarra

Domenica 19 Aprile 2020

Conferenza

Il cammino come forma di conoscenza. Esperienze sulle strade d’Europa

Marco Saverio Loperfido, Università di RomaTre

Concerto

Trio Claudia Martini Clavicembalo, Fulvio Ferrara Flauto e Susanne Bungaard Soprano

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.