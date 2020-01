Adozione del cuore: Gasparre, un nonnino senza passato

loading...

Gaspare è un nonnino senza passato.

Ha 13 anni abbondanti, ma di lui non sappiamo nulla.

Viene da un altro canile, dove ha passato tutta la vita. Quest’anno compirà 14 anni, tutti di canile. 14 anni passati senza mai uscire da un box.

Abbiamo pietà.

Non lasciamolo morire in un box.

NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo. Forse lo hanno maltrattato, forse nessuno lo ha mai sfiorato. Forse gli altri cani lo aggredivano perché troppo docile, forse non riusciva a nutrirsi a sufficienza.

Nel suo passato, il nulla, solo un vuoto che non ha meritato neanche di essere scritto. Gaspare è un meticcio pastore tedesco magrissimo, forse 20 kg ma dovrebbe pesarne almeno 25. È buono con gli altri cani, non ha problemi né con maschi, né con femmine.

Ha paura dell’essere umano, che non ha mai conosciuto veramente.

Gaspare, un cane che ha vissuto una vita che poteva essere non vissuta, e nessuno se ne sarebbe accorto.

Ma noi speriamo che per lui quest’ anno qualcuno voglia scrivere sul libro vuoto della sua vita un meraviglioso lieto fine, fatto di amore e affetto.

Un riscatto che lo faccia rinascere, al tramonto della sua esistenza. Gaspare quest’anno compirà 14 anni, tutti di canile, tutti passati sempre chiuso in un box senza mai uscire, con poco cibo, è magro, buono e timido, forse gli altri cani non lo facevano mangiare.

Vi preghiamo non facciamolo morire in un box.

Che possa conoscere, prima della fine, una cuccia morbida e calda, pappe buone e sufficienti, tale da sentirsi la pancia piena e soddisfatta; che possa rivedere l’erba, e profumarla.

Che possa ricevere una goccia di amore.

Gaspare si trova a Latina nel Lazio ma può raggiungere il Nord tramite un taxi dog autorizzato ASL

Tina 3454931295 (mandatemi messaggio o WhatsApp se non rispondo)

adottami.bau@gmail.com

Roberta Roberta.pe9@gmail.com