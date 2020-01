Vigor Acquapendente, vittoria col Santa Marinella

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Gustosissimo dolce vittoria nel menù Vigor. Soprattutto perché i punti da recuperare dalla zona play-off non sono più cinque ma due. “Man of the match” Matteo Fanelli con un prepotente colpo di testa su sontuoso cross di Simone Broccatelli. La manovra sviluppata in avanti (ben dieci manovre pericolose) sottolinea come l’amaro Mercoledì di coppa è stato solo un episodio per gli altoviterbesi. Ulissi miracola sulla conclusione di Fanelli e viene salvato dalla traversa su conclusione di Kabangu. Mentre la difesa tirrenica và in affanno sui cross di Fanelli e sulle conclusioni di Zhar, Bellacima, Simone Broccatelli, Colonnelli, Bedini. Fumosa e sparuta la fase offensiva di coach Morelli: una bel cross di Midei, una conclusione di Giuli bloccata da Nencione, un colpo di testa alto di Locci ed un tiro a lato di Coda.

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Nencione, Sandro Finocchi, Chiavarino (25° st Bedini), Bellacima, Gimmelli, Colonnelli, Fanelli, Pesci, Kabangu, Zhar, Simone Broccatelli

A DISPOSIZIONE: Patisso, Marco Broccatelli, Francesco Finocchi, Giunta, Scatena

ALLENATORE: De Paolis

ASD SANTA MARINELLA 1947: Ulissi, Midei, Dogali (14° st Lucarini), Rago, Splendore, Boriello, Volponi (21° st Coda), Gallinari, Chesne, Locci (14° st Memmoli), Giuli

A DISPOSIZIONE: Sanfilippo, Mahama, Iarossi

ALLENATORE: Morelli

ARBITRO: Riccardo Giovinazzi di Roma 1, assistente 1 Marius Ciprian Mocanu di Roma 1, assistente 2 Niccolò Agostino di Roma 1

MARCATORI: 10° st Fanelli (APVA)

NOTE: Ammoniti 28° pt Locci (ASM), 13° st Chesne (ASM), 19° st Chiavarino (APVA), 21° st Galinari (ASM), 30° st Splendore (ASM)

IL DOPOPARTITA – Riparte a pieni giri la macchina Vigor dopo la delusione Coppa. “Risultato davvero importante”, sottolinea Mister Davide De Paolis, “al termine di una partita ostica. Ci trovavamo di fronte infatti ad una squadre che ha creato più di un grattacapo a formazioni attrezzate per il salto di Categoria come Cerveteri, Grifone Gialloverde. Pescia Romana. Dal primo all’ultimo minuto abbiamo sempre tenuto in mano il bandolo della matassa. Sia prima della rete del vantaggio che dopo non abbiamo mai sofferto in fase di interdizione, E questo è un buon punto di partenza per affrontare i prossimi turni determinanti che saranno vera e propria “cartina di tornasole” per testare le nostre reali potenzialità per lottare per qualcosa di importante”.