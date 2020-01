“L’erba del vicino… 26 Gennaio 2020: Andiamo insieme nel Parco Valle del Treja”

loading...

NewTuscia – CAPRAROLA – Riceviamo e pubblichiamo. E’ in programma un altro appuntamento con “L’erba del vicino” , insieme alla Riserva naturale Lago di Vico per visitare le aree protette della Regione Lazio: Domenica 26 gennaio andremo a conoscere il Parco Valle del Treja.

Visiteremo le suggestive Cascate di Monte Gelato per poi raggiungere in bus il paese di Mazzano, da dove ci avvieremo in escursione dentro il Parco verso il caratteristico borgo di Calcata. Sarà qui possibile mangiare ad un costo contenuto in una trattoria oppure consumare un pranzo al sacco, che sarà comunque a cura dei partecipanti. Prima di ripartire per Caprarola, dove dovremmo rientrare entro le 18,30, ci sarà tempo per visitare Calcata Vecchia.

La mattina si potrà salire sul bus turistico sia a Caprarola, da cui partiremo alle ore 9,00, che a Ronciglione, intorno alle ore 9,15. L’appuntamento a Caprarola è al parcheggio nei pressi del Palazzo della Cultura e a Ronciglione in via della Resistenza.

Per partecipare è richiesto un contributo di 10 Euro per le attività della Riserva Naturale Lago di Vico.

L’iscrizione si effettua inviando una e-mail di richiesta, contenente i propri dati anagrafici e un recapito telefonico, all’indirizzo labter@riservavico.it oppure telefonando al numero 329 3604039.

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli stessi contatti riportati sopra.