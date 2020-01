“La dottrina sociale della Chiesa”

loading...

NewTuscia – VITERBO – LOggi continua il Corso sulla Dottrina Sociale della Chiesa, tenuto da laici competenti sui diversi argomenti. Con cadenza mensile i diversi esperti si susseguono nella Sala di S Barbara per illus trare ai laici gli insegnamenti della Chiesa sui problemi più impegnativi del mondo attuale.

A novembre ha già parlato il Dott Mario Brutti sulla Finanza e Martedì 10 dicembre è stato il Prof Carlo Cirotto Microbiologo docente all’Università di Perugia, a parlare, sulla Bioetica. Entrambi gli interventi sono stati videoregistrati e messi sulla rivista on line Sosta e Ripresa (www.sostaeripresa.it). Lunedì 13 gennaio, come già detto, alle ore 20;15, nella sala della Parrocchia di S BarbarA parlerà il Dott. Pierluigi Natalia (già redattore dell’Osservatore Romano) sul tema: “Il Lavoro: non si può servire due padroni”,

Al termine si condividerà un fraterno ristoro.