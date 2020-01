Stanziati dalla regione Lazio 3 milioni per investimenti verdi e digitali di cinema, teatri e librerie indipendenti

loading...

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ROMA – E’ on line il nuovo bando della Regione Lazio per accedere ai contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro per investimenti verdi e digitali di cinema, teatri e librerie indipendenti. Domande via PEC dal 31 gennaio 2020

Stanziati 3 milioni di euro per investimenti verdi e digitali di cinema, teatri e librerie indipendenti.

È online il bando della Regione Lazio che sostiene con contributi a fondo perduto fino a 100mila euro gli investimenti green (ristrutturazioni con diagnosi energetica) e digitali di Cinema, Teatri e Librerie Indipendenti. L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni a valere sull’azione 3.5.2 (digitalizzazione) e 1 milione a valere sull’azione 4.2.1 (efficienza energetica) del POR FESR 2014-2020.

Come riportato dall’avviso segnalato dalla Camera di Commercio di Viterbo, le risorse complessive sono riservate: 1 milione ai teatri (inclusi multisala); 1 milione alle librerie indipendenti; 1 milione alle sale cinematografiche (incluse multisala).

E’ prevista inoltre una quota pari al 20% della dotazione per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) ubicate in uno dei Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa della Regione Lazio.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via PEC, dalle ore 12 del 31 gennaio 2020 e fino alle ore 18 del 23 marzo 2020 successivamente alla finalizzazione del formulario GeCoWEB, utilizzando la modulistica in parte prodotta automaticamente da GeCoWEB stesso dalle ore 12 dell’8 gennaio 2020 e fino alle ore 12 del 16 marzo 2020. Per l’accesso al sistema GeCoWEB è necessaria la preventiva registrazione al portale www.impresainungiorno.gov.it e relativa autenticazione per l’accesso ai servizi on-line ivi forniti.