Campionato di Seconda Categoria (Girone A): Assd Torrese – Asd Vi.Va. Calcio 2-3

Primo Tempo 2 – 1

VITERBO –

ASSD TORRESE: Diara, Giovannini, Riccini (19° st Sidime), Lupi. Okoro, Magrini (23° st Zannoni), Pallottino (29° st Pieri), Avitabile (13° st Caio De Oliveira Dos Santos), Daffeh, Bisti (6° st Stabile), Door Long

A DISPOSIZINE: Lika, Evangelisti, Leandri, Magini

ALLENATORE: Manucci

ASD VI.VA CALCIO: Giorgio Sbarra, Bambini (1° st Centofanti), Erasmi, Marini, Ruzzi, Della Porta, Stati Bergantrili, Gianluca Sbarra (18°st Annesi), Foglietta, Michelini, Scribano (18° st Andrea Mariani)

A DISPOSIZIONE: Mattacini, Stefani, Catinozzi, Piccioni, Gianmarco Mariani

ALLENATORE: Chiticozzi

ARBITRO: Marco Ascione di Roma 1

MARCATORI: 5° pt Scribano (AVC), 30° pt Daffeh (AT), 32° pt Bisti (AT), 16° st Scribano (AVC), 51° st Michelini (AVC)

NOTE: Espulsi 14° st Caio De Oliveira Dos Santos (AT) per doppio giallo, 32° st Stabile per doppio giallo, 38° st Andrea Mariani (AVC) per proteste ritenute eccessive. Ammoniti 4° pt Avitabile (AT). 25° pt Daffeh (AT), 30° pt Erasmi (AVC), 34° pt Riccini (AT), 44° pt Della Porta (ACV)

La Torrese paga salatamente le giornata storta del Direttore di gara Marco Ascione di Roma 1. Prima la beffa (scriteriata distribuzione cartellini che punisce solo gli altoviterbesi) poi punizione vincente di Michelini assegnata fuori tempo massimo (sesto minuto di recupero sui cinque previsti senza alcuna segnalazione di aggiunta). Il calcio giocato sottolinea come la Torrese abbia disputato la più bella gara della stagione (tutto rapportato alla forza dell’avversario).

Sotto di un rete grazie alla marcatura di Scribano, si adegua immediatamente allo “status” più fisico che tecnico del match. Ribaltando tutto con Daffeh e Bisti (prove da incorniciare in impostazione manovra per Pallottino e Door Long). In inferiorità numerica (prima singola poi doppia fino a sette minuti dalla fine) subisce il pareggio di Scribano e vacilla ma non crolla sotto i colpi di Della Porta, Foglietta, Gianluca Sbarra, Michelini, Stati Bergantili. Poi la concessione della punizione a tempo scaduto che scatena la rabbia di giocatori e dirigenti.