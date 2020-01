Strada Capretta, la parola all’assessore Laura Allegrini

loading...

NewTuscia – VITERBO – Ho letto la segnalazione del segretario provinciale Confimprese Giancarlo Bandini in merito alla situazione di strada Capretta. A tal proposito, preciso che i cinque pali della luce sono stati rimossi lo scorso dicembre perchè danneggiati e usurati.

I nuovi sono arrivati la settimana scorsa. Martedì prossimo si procederà con la loro collocazione, in sostituzione dei vecchi. Un intervento questo che non riguarda solo Strada Capretta, ma tante altre zone. Ovvero, tutte quelle strade in cui, durante gli interventi di manutenzione ordinaria, si riscontra la necessità di sostituire i pali perchè danneggiati o troppo vecchi.

Laura Allegrini

Assessore ai lavori pubblici