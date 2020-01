Mercato Bagnaia, lunedì 13 gennaio si sposta in strada Pian del Cerro

loading...

Lo spostamento si rende necessario per consentire i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 13 gennaio, il mercato settimanale previsto a Bagnaia in piazza XX Settembre, si sposta in strada Pian del Cerro. Lo spostamento si rende necessario per consentire i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate sulla piazza principale.

Pertanto, in ottemperanza all’apposita ordinanza della polizia locale, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di circolazione in strada Pian del Cerro dalle ore 6 alle ore 14 del giorno 13 gennaio. Nella stessa fascia oraria (dalle 6 alle 14) sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in via A. Quadrani, nel tratto compreso tra il civico n. 2 fino all’intersezione con strada Pian del Cerro.